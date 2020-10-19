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الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تدين إعلان إسرائيل بناء 5 آلاف وحدة استيطانية بالأراضي المحتلة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:07 م
وحدة استيطانية بالأراضي
وحدة استيطانية بالأراضي المحتلة
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أدانت الكويت إعلان السلطات الإسرائيلية عزمها بناء ما يقارب 5 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مجلس الوزراء الكويتي- في بيان صحفي عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم، بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح: أن هذه الممارسات الإسرائيلية وإصرارها على التوسع الاستيطاني، يأتي إمعانًا في مخالفة قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما القرار 2334، وتقويضًا للجهود الهادفة للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية.

ودعا مجلس الوزراء الكويتي المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته، من خلال التحرك الفوري لوقف مثل هذه الممارسات.

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