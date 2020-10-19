بدء الحوار الاستراتيجي الافتراضي بين أمريكا والإمارات غدًا

يعقد الحوار الاستراتيجي الافتراضي بين الولايات المتحدة والإمارات، غدًا الثلاثاء، برئاسة مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة.وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن هذا الحوار سيشارك فيه ويلبر روس وزير التجارة الأمريكية وعدد من كبار المسئولين الإماراتيين.وأضافت أن النقاش سيتضمن عدة مجالات للتعاون بين البلدين هي الشراكة السياسية، والتعاون الأمني في إنفاذ القانون وتأمين الحدود، والتعاون الاستخباراتي ومكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، والشراكة الاقتصادية والتجارية وفي مجال الطاقة، والتبادل الثقافي والأكاديمي، والشراكة الفضائية.