المغرب: 2117 إصابة جديدة بكورونا و2449 حالة شفاء في 24 ساعة
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:13 م
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، عن تسجيل 2117 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 175947 حالة.
وذكرت الوزارة- في بيان- أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 2885470 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 48 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 2976 حالة، فيما تم تسجيل 2449 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 146421 شخصا.
وذكرت الوزارة- في بيان- أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 2885470 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 48 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 2976 حالة، فيما تم تسجيل 2449 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 146421 شخصا.