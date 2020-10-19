تصدر رابط بوابة الحكومة المصرية 2020، محركات البحث وذلك بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020، حيث يرغب عدد كبير من الطلاب في معرفة النتيجة، مما يجعلهم يبحثون عن الرابط وخطوات الاستعلام، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النتيجة اليوم الأثنين الموافق 19 أكتوبر من الشهر الجاري، بعد غلق تسجيل الرغبات يوم 13 أكتوبر من الشهر الجاري.

رابط بوابة الحكومة المصرية 2020

وأما عن رابط بوابة الحكومة المصرية الذي شغل بال العديد من الطلاب خلال الساعات الماضية للدخول عليه لمعرفة نتيجة التنسيق فهو: tansik.egypt.gov.eg على الجانب الآخر، وعلى نفس الرابط قررت الوزارة فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب، وذلك بدء من يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر الجاري وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر من الشهر الجاري.

ويشار إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، فتحت موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدورين الأول والثاني، لتسجيل رغباتهم، الأربعاء الموافق 30 سبتمبر2020 ، واستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر الجاري.

وشهد عام 2020 زيادة كبيرة من قبل الطلاب الذين قدموا في الدبلومات الفنية 2020، بنظام الـ 3-5 سنوات، والمعاهد المتوسطة، لهذا العام 2020 بنحو 15300 طالبا، والذي يعتبر عاما مختلفا بسبب جائحة كورونا المستجدة التي أودت بحياة الآف حول العالم.

خطوات الاستعلام على بوابة الحكومة المصرية

ويمكن للطالب الدخول عبر رابط بوابة الحكومة المصرية 2020، لمعرفة النتيجة الخاصة به وذلك عن طريق عدة خطوات، يدخل على الرابط السالف ذكره، ثم يدخل الرقم السري الخاص به، ورقم الدخول.

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