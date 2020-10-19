رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط بوابة الحكومة المصرية 2020

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:46 م
الحكومة المصرية
الحكومة المصرية
نعمات مدحت
طباعة

 تصدر رابط بوابة الحكومة المصرية 2020، محركات البحث وذلك بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020، حيث يرغب عدد كبير من الطلاب  في معرفة النتيجة، مما يجعلهم يبحثون عن الرابط وخطوات الاستعلام، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النتيجة اليوم الأثنين الموافق 19 أكتوبر من الشهر الجاري، بعد غلق تسجيل الرغبات يوم 13 أكتوبر من الشهر الجاري.

رابط بوابة الحكومة المصرية 2020

وأما عن رابط بوابة الحكومة المصرية الذي شغل بال العديد من الطلاب خلال الساعات الماضية للدخول عليه لمعرفة نتيجة التنسيق فهو: tansik.egypt.gov.eg على الجانب الآخر، وعلى نفس الرابط قررت الوزارة فتح  موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب، وذلك بدء من يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر الجاري وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر من الشهر الجاري.

 

ويشار إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، فتحت موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدورين الأول والثاني، لتسجيل رغباتهم، الأربعاء الموافق 30 سبتمبر2020 ، واستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر الجاري.

 

وشهد عام 2020 زيادة كبيرة من قبل الطلاب الذين قدموا في الدبلومات الفنية 2020، بنظام الـ 3-5 سنوات، والمعاهد المتوسطة، لهذا العام 2020 بنحو 15300 طالبا، والذي يعتبر عاما مختلفا بسبب جائحة كورونا المستجدة التي أودت بحياة الآف حول العالم.

 

خطوات الاستعلام على بوابة الحكومة المصرية

ويمكن للطالب الدخول عبر رابط بوابة الحكومة المصرية 2020، لمعرفة النتيجة الخاصة به وذلك عن طريق عدة خطوات، يدخل على الرابط السالف ذكره، ثم يدخل الرقم السري الخاص به، ورقم الدخول.

  اقرأ أيضا:

رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2020

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. رابط بوابة الحكومة المصرية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الخونة مستمرون».. معتز مطر يهاجم الإعلام المصري مستندًا على تصريحات أسامة هيكل

«جلطات بالقلب والمخ».. كورونا يعود بالوجه الأكثر خطورة

وثائق تكشف معلومات جديدة عن حادث «إسقاط الطائرة الروسية في سيناء»

«حب الرشاد».. فوائد مذهلة للحبة الحمراء

الصور

image description

«بيئة أسيوط»: تحرير 45 محضرًا وغرامة فورية للحرق المكشوف

image description

مناورة تدريبية للتعامل مع حريق بميناء دمياط

image description

رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية بـ 2 مليون جنيه

image description

أسيوط تسمح بترخيص سيارات الأجرة التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاما

image description

أسيوط تطلق أول مكتبة متنقلة لخدمة القرى والنجوع

الأكثر قراءة

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

كيف استقبلت تعليقات المصريين على رقصها؟ «لوردينا» تتحدَّث لـ«الدستور»

تليفزيون فلسطين: وفاة صائب عريقات إثر إصابته بـ«كورونا»

رقصت على أغاني الهضبة.. 10 فيديوهات قبل الشهرة لـ «راقصة الترند»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

مها نور.. من مريضة سرطان لصاحبة مبادرة «ذراعي خط أحمر»

دراسة يابانية: كورونا يعيش على جلد الإنسان لمدة 9 ساعات

طوكيو تفتتح أكبر مجمع للمعارض الفنية في اليابان

بلجيكا وهولندا وألمانيا تسعى لتنظيم كأس العالم النسائية 2027

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
القس. رفعت فكرى
فرنسا وإيواء الثعابين
لواء.حمدى البطران
رقابة المجتمع على الإبداع
لواء. محسن الفحام
مصر- ليبيا والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. أماني خليل تناقش «سارقة الابتسامات» بالنيل الثقافية

صامويل جورجي.. الفنون البصرية حين تمتزج بالدعابة

شاهد| «الأعلى للثقافة» يعرض فيلما تسجيليا عن الفنان مصطفى يحيى

نقاد من «الأعلى للثقافة»: يجب تناول القضايا من المنظور الأسري