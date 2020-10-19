إيران تسجل 337 وفاة بكورونا في حصيلة يومية قياسية

توفي 337 شخصا في إيران بسبب فيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، في حصيلة قياسية جديدة في البلاد التي تشهد تزايدا في حالات كوفيد-19 في الآونة الأخيرة.وحذّر الرئيس حسن روحاني من أن إيران تواجه "موجة أكبر" من تفشي الوباء الذي ظهر فيها للمرة الأولى في فبراير الماضي.وقال في مداخلة متلفزة على هامش اجتماع مع مسئولي وزارة الصحة، اليوم: نحن في مواجهة موجة أكبر من هذا الفيروس، وعلينا مواجهتها".وأتت تصريحات روحاني بعد ساعات من إعلان المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، وفاة 337 شخصا في الساعات الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات الى 30،712.وتمثّل الحصيلة زيادة ملحوظة عن العدد القياسي السابق (279)، والذي أعلن عنه في 14 أكتوبر.كما أعلنت لاري بلوغ العدد الإجمالي للإصابات 543،631، من بينها 4251 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.وحذّرت المتحدثة من أن إيران، أكثر الدول تضررا بكوفيد-19 في الشرق الأوسط، تواجه "زيادة غير مسبوقة في الوفيات المرتبطة بهذا المرض".من جهته، حض روحاني وزارة الصحة على زيادة أعداد الفحوص التي تجريها، بهدف الحد من انتقال العدوى، والتمكن بعدها من خفض الوفيات.وأوضح أن من الضروري "تحديد الشخص المصاب في أسرع وقت ممكن، عزله في أسرع وقت ممكن، وخفض الحاجة لدخول المستشفى ليتم أيضا خفض الوفيات".وتابع "لا مشكلة في زيادة أعداد الإصابات (نتيجة زيادة الفحوص)، لكن من المهم ألا ترتفع حصيلة الوفيات".وسجلت إيران حصيلة قياسية يومية للوفيات والإصابات أكثر من مرة في الأسابيع القليلة الماضية.وسعت السلطات لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لكبح تفشي المرض، منها تقييد حركة الدخول والخروج من خمس مدن كبرى أبرزها طهران بين الجمعة ومنتصف ظهر الأحد الماضيين.من جهتها، أصدرت السلطات المحلية قرارا بإغلاق جزء كبير من الأماكن العامة في العاصمة، اعتبارا من الثالث من أكتوبر.