السعودية و«التعاون الخليجي» يبحثان تعزيز مسيرة العمل المشترك

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الإثنين، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.واستعرض الجانبان، خلال لقائهما اليوم بمقر وزارة الخارجية السعودية حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي ذات الاهتمام المشترك.