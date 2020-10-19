شكري يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزيرة خارجية كوسوفو

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من وزيرة خارجية جمهورية كوسوفو ميليزا هاراديناج.وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، بأن وزيرة خارجية كوسوفو قامت خلال الاتصال بإطلاع الوزير شكري على تطورات الزخم الناتج عن اتفاق التطبيع الاقتصادي الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين جمهوريتي صربيا وكوسوفو برعاية أمريكية.وقال إن شكري رحب بهذا التطور الإيجابي، داعيًا لتوظيفه كمنطلقٍ لدفع عملية التسوية السياسية المنشودة بين الجانبين (صربيا وكوسوفو) على النحو الذي من شأنه الإسهام في تدشين صفحة جديدة ومرحلة أكثر تفاؤلًا من تاريخ منطقة البلقان، وبما يعزز من الحلول السلمية لقضايا تلك المنطقة، ويساهم في تحقيق استقرارها وتقدمها.