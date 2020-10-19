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الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسجل انخفاضا في الإصابات اليومية بكورونا لأول مرة خلال أسبوع

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:22 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
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سجلت إيطاليا اليوم الإثنين، انخفاضا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمرة الأولى منذ أسبوع، حيث سجلت أقل من 10 آلاف حالة خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة بـ11 ألفا و705 حالات في اليوم السابق.

وذكرت الصحة الإيطالية، أنه تم تسجيل 9 آلاف و338 حالة إصابة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 73 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض مقارنة بنحو 69 حالة وفاة في اليوم السابق، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

يأتي ذلك فيما انخفض عدد اختبارات كوفيد-19 التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 98 ألفا و862 اختبارا، بدلا من 146 ألف اختبار في اليوم السابق.

وبحسب الوزارة ارتفع العدد الإجمالي الذي سجلته إيطاليا منذ بداية الجائحة إلى 423 ألفا و578 حالة، تشمل 134 ألفا و3 حالات نشطة، و36 ألفا و616 حالة وفاة، و252 ألفا و959 حالة تعافي.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد أعلن أمس تشديد القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، مع ارتفاع معدل الإصابات في البلاد.. داعيا الإيطاليين إلى توخي "أقصى درجات الحذر بشأن هذا الوضع.

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