محافظ بورسعيد يتابع أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال توصيل المرافق للمرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد والأجهزة المعنية.واطلع محافظ بورسعيد على معدلات التنفيذ في أعمال المرافق، والتي تشمل الصرف الصحي والكهرباء والغاز والمياه وأعمال الطرق، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال وتكثيف الجهد، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها كل أجهزة المرافق بالمشروع.وأشاد محافظ بورسعيد بمعدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن ما تحقق يعد إنجازًا كبيرًا بالمشروع الذي يتميز بالموقع الجغرافي المتميز المطل على قناة السويس وميناء شرق بورسعيد.