شاهد| «الأعلى للثقافة» يعرض فيلما تسجيليا عن الفنان مصطفى يحيى

عرضت لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة دليلة الكرداني، فيلما تسجيليا عن الفنان الدكتور مصطفى يحيى؛ في إطار الفعاليات الثقافية التي ينظمها المجلس ضمن برنامج "دعم مبادرة الثقافة بين إيديك"؛ والتي تتضمن عرض عدد من الأفلام التسجيلية للرموز ورواد فن العمارة والفنون التشكيلية بمصر؛ بالإضافة إلى عرض لعدد من المؤلفات المهمة في المجالين.الفيلم التسجيلي من إخراج فاطمة الحاج، وأشرف على تنظيمه كل من دكتورة دعاء خليل، سيف الله أبو النجا، دكتور خالد سرور، دكتورة سريه صدقي، دكتورة ميسون قطب، إسلام الهوارى.