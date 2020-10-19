إسبانيا تسجل 38 ألف إصابة بكورونا مطلع الأسبوع و217 وفاة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإثنين، أن الحصيلة التراكمية للإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا زادت 37889 حالة خلال مطلع هذا الأسبوع، ليصل العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى 974449.وارتفعت الوفيات الناجمة عن الفيروس 217 حالة، ليصل الإجمالي إلى 33992، بحسب الوزارة.وخلال الأسابيع الماضية، سجلت إسبانيا بشكل متكرر ما يزيد على 12 ألف حالة إصابة في اليوم بعد أن سجلت رقما قياسيا يزيد على 16 ألفا في منتصف سبتمبر.