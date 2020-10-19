«الزراعة»: استيراد 8.6 مليون طن قمح من 8 دول

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بإجمالي كميات القمح التي تم استيرادها من أول يناير، حتى الآن، التي بلغت 8 ملايين و677 ألفا و147 طنا.قال التقرير، الذي حصلت الدستور على نسخة منه، إنه تم فحص ومعالجة مليون و640 ألفا و254 طن قمح وتم معالجتها من فطر الأرجوت، وهو أقل من النسبة المسموح به لدخول الشُّحنات مصر، وكذلك تم معالجة الشحنات، أيضًا، من الحشائش الممنوعة مثل بذور الخشخاش والحشائش السامة.أشار التقرير إلى أن أسواق كميات القمح المستورد من منشأ استراليا، المجر، أوكرانيا، بلغاريا، روسيا، رومانيا، فرنسا، وكندا، حيث بلغت الكميات المستوردة َمن استراليا 192 ألفًا، و670 طنًا، والمستوردة من المجر 11 ألفًا، و800 طن، وأوكرانيا 2 مليون، و516 ألف طن، والكميات المستوردة من بلغاريا تم استيراد 65 ألفًا و750 طنًا، كما بلغت الكميات من القمح المستوردة من روسيا 4 ملايين و575 ألف طن، كما بلغت الكميات المستوردة من رومانيا 601 ألف و505 أطنان، وبلغت الكميات المستوردة من فرنسا 677 ألفا و600 طن، بينما بلغت الكميات المستوردة من كندا 33 ألف طن قمح.