أمين «المهن الطبية» يتابع تقديم الخدمات إلكترونيًا للأعضاء

اجتمع الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، مع ممثلى الشركة المسؤولة عن برمجيات الاتحاد، لعرض الخطط المستقبلية والتطوير الخاص ببرمجيات الاتحاد، وإضافة خدمات أخرى من شأنها التيسير على الأعضاء لتقديم خدماتهم إلكترونيًا.وأوضح عبد الهادي أن الاتحاد يعمل خلال تلك الفترة على إتاحة الاشتراك بمشروع علاج الأطباء وأسرهم لأول مرة "أون لاين "، وكذلك التجديد أو إضافة مستفيدين للمشتركين القدامى بمشروع العلاج إلكترونيا، إضافة إلى توفير خدمة جديدة للأعضاء لتوصيل بطاقات العلاج للراغبين إلى منازلهم عبر البريد المصرى، والتوسع فى شركات تحصيل الاشتراك بمشروع العلاج.وشارك في الاجتماع عدد من مديرى الإدارات المعنية بالاتحاد، للاستماع إلى مطالبهم وعرض كافة المُشكلات التى تقابلهم بالبرامج لوضع حلول لها من قبل الشركة.