الغربية تستعد للانتخابات التشريعية بتجهيز 1159 لجنة فرعية

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اللجنة المشكلة برئاسته لمتابعة العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020، بعمل التجهيزات اللازمة لعدد 1159 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2020.جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه محافظ الغربية، بحضور اللواء مهندس شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، ونجوى العشيري، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.وبدأ الاجتماع باستعراض عدد اللجان والمقرات واحتياجاتها من تجهيزات، ووجه المحافظ، بضرورة تجهيز المقرات بالأثاث اللازم للقائمين على العملية الانتخابية طوال فترة الانتخابات.وطالب محافظ الغربية، بتطهير وتعقيم جميع المقرات الانتخابية قبل وبعد العملية الانتخابية، مع توفير كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وكذا مراجعة الإضاءة الموجودة بالمقرات ومنافذ التهوية، ومعالجة أي قصور بالمقرات لكي تتم العملية الانتخابية في بيئة مناسبة.وفي السياق ذاته وجه المحافظ، بضرورة تجهيز الاستراحات والأماكن الخاصة بإقامة المشرفين على العملية الانتخابية من قضاه ومراقبين وقوات تأمين، وتوفير كافة وسائل الإعاشة لهم، وتكليف شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بالمرور على المقار الانتخابية، لتلافى أى ملاحظات من ضعف للمياه أو انقطاع للكهرباء.كما طالب اللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، بأن يتم تخصيص المقرات الانتخابية بالدور الأرضي، وكذا المتابعة المستمرة بالمرور اليومي على جميع المقرات واللجان، للتأكد من جاهزيتها قبل العملية الانتخابية.وأشار إلى أنه سيتم ربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات بغرف العمليات الرئيسية بالمحافظة، لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوى، موجهًا بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية المقرات، وتلافي أي معوقات لإنجاح سير العملية الانتخابية، موجها إدارة الرصد بالديوان العام بضرورة التواجد بالمقرات الانتخابية لرصد أي مشكلة قد تحدث خلال فترة.وفي نهاية الاجتماع أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين أثناء التصويت، وتوفير كرسي متحرك بكل مقر انتخابي لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للتسهيل عليهم أثناء عملية التصويت، مشددًا على الوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين وتنظيم الانتخابات وإظهار المحافظة بالشكل اللائق بها، كما تم في انتخابات مجلس الشيوخ السابقة.يذكر أن المحافظة قد رفعت حالة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني، والمزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل بالغربية.