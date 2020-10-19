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الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تليفزيون فلسطين: وفاة صائب عريقات إثر إصابته بـ«كورونا»
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:13 م
صائب عريقات
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أكد التليفزيون الفلسطيني وفاة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس «كورونا».
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