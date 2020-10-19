تحسن معدل نمو قطاع التشييد في منطقة اليورو

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، الإثنين، تحسن معدل نمو ناتج قطاع التشييد في منطقة اليورو خلال أغسطس الماضي بعد تراجعه في الشهر السابق.وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) اليوم أن ناتج قطاع التشييد في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة زاد خلال أغسطس الماضي بنسبة 2.6% شهريًا بعد تراجعه بنسبة 0.3% شهريًا خلال يوليو الماضي.في الوقت نفسه، زاد ناتج مجال البناء في قطاع التشييد بنسبة 2.8% شهريًا خلال أغسطس الماضي، في حين زاد ناتج قطاع الهندسة المدنية بنسبة 0.3% خلال الفترة نفسها.وتراجع ناتج قطاع التشييد خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.9% سنويًا بعد تراجع بنسبة 3.4% سنويًا خلال الشهر السابق.وأشارت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية إلى زيادة ناتج قطاع التشييد في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بنسبة 2.4% شهريًا خلال أغسطس الماضي بعد تراجع بنسبة 1.5% شهريًا خلال الشهر السابق.