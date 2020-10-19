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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

الأمن يكشف حقيقة اختطاف فتاة بالمنوفية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:14 م
الأمن
الأمن
مريم جيل- عمرو المزيدى
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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من أحد المواطنين بغياب "كريمته – طالبة – تبلغ من العمر 17 عامًا" عن المنزل عقب ذهابها لأحد الدروس، وفي وقت لاحق تداول منشور بصفحة شقيقة المتغيبة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن استقلال المتغيبة لسيارة أجرة تاكسى وأنها تخشى من تعرضها لمحاولة اختطاف.

أكدت تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية عدم صحة ما جاء بالمنشور، وأن المتغيبة قامت باستقلال مركبة "توك توك" وليس سيارة أجرة "تاكسى" بالقرب من مسكنها، وقام بتوصيلها إلى أول طريق قويسنا ثم قامت باستقلال سيارة "ميكروباص" باتجاه مدينة قويسنا، وأثناء السير فى إجراءات البحث حضر كل من "الغائبة، شقيقتها، والدهما" وقرروا بعودة المذكورة من الغياب وأنها تركت المنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة ونفوا إصابتها بثمة مكروه، وأضافت شقيقة المتغيبة أنها قامت بمشاركة المنشور على موقع التواصل الاجتماعى عقب تلقيها رسالة على هاتفها بذات المضمون من صديقة المتغيبة، والتى أبلغتها أنها تلقت الرسالة بدورها من المتغيبة نفسها.

بمواجهة المتغيبة أقرت أنها كانت طرف صديقتها بمدينة قويسنا، وأنها اختلقت واقعة استقلالها سيارة أجرة "تاكسى" وتعرضها لمحاولة اختطاف لمرورها بحالة نفسية سيئة ورغبتها فى البقاء بمنزل صديقتها، وبسؤال والدها أقر بمضمون ما سبق ولم يتهم أحدا بالتسبب فى غياب كريمته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة لاختلاق الواقعة والترويج لها.

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