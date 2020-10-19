رابط التقديم للعمل في المدارس التكنولوجية الفنية وشروطها

يبحث المعلّمون الرّاغبون في للالتحاق بفريق عمل مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية ومدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية ومدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية عن رابط التقديم بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم في الفترة من 19 أكتوبر وحتى 26 أكتوبر 2020.وحددت الوزارة التربية التعليم والتعليم الفني التقديم عبر الرابط التالي:وكشف محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، أنه سيتم تشكيل فريق عمل كل مدرسة من العاملين بمدارس مديريات التربية والتعليم، وسيُتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفنى من العاملين بمدارس مديريات التربية والتعليم، أما فيما يتعلق بالوظائف الفنية المتخصّصة، حيث تتاح إلى معلمي التعليم الفني فقط.وأوضح الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه سيتم عمل مقابلات شخصية لجميع المتقدمين فور غلق باب التقديم؛ وبناء عليه يتم اختيار أعضاء فريق عمل كل مدرسة.أضاف بصيلة أنه سيتم توفير العديد من المميزات للمعلمين والإداريين الذين سيتم اختيارهم كنَظائرهم من معلمي وإداريي مدارس التكنولوجيا التطبيقية كالتّدريب التقني عالي الجودة على أيدي خبراء، وتوفير بيئة عمل متميزة لهم، إضافة إلى حصولهم على حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بجودة الأداء.ونصح بصيلة الراغبين في التقدم بتحديد الوظيفة المراد التقدم إليها وقراءة شروطها والاحكام الموضحة بالتّفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني