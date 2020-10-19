سلوفينيا تعلن حالة الطوارئ لمدة شهر لمكافحة انتشار كورونا

أعلنت سلوفينيا اليوم الإثنين، عن حالة الطوارئ العامة لمدة 30 يومًا في محاولة منها لكبح جماح انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأوضحت حكومة سلوفينيا أن هذه الخطوة ستفرض بموجبها قيودًا على التحرك بين المناطق داخل البلاد إلى جانب تقليل عدد الأفراد المسموح بتجمعهم سويًا.وأضافت الشبكة أن سلوفينيا ستفرض بدءًا من اليوم حظرًا للتجوال يمنع الحركة ما بين الساعة 9 مساءً و6 صباحًا.وأكدت سلوفينيا أن الفعاليات التي تشمل مشاركة عدد كبير من الأشخاص، كالمناسبات الدينية والزواج، سيجري تعليقها مؤقتًا.يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سلوفينيا يبلغ أكثر من 13 ألف شخص.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.