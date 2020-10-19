18 ألف إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

سجلت المملكة المتحدة، الإثنين، 18 ألفًا و804 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و80 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس.وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أنه بذلك تكون إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد قد ارتفعت إلى 741 ألفًا و212 إصابة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 43 ألفًا و726 حالة وفاة.