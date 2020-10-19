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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: اتفاق السلام مع إسرائيل سينعكس على شعوب المنطقة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:05 م
ستيفن مونيشن
ستيفن مونيشن
محمد عمر
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أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونيشن، اليوم الإثنين، أن الإمارات وإسرائيل يمكن أن تتعاونا في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، في تصريحات مساء اليوم، إن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل والبحرين سيضع أسسًا للنمو الاقتصادي وزيادة الحوار والتعاون، مشيرًا إلى أن اتفاقات السلام بين الأطراف الثلاثة ستنعكس على شعوب المنطقة، وذلك وفق "سكاي نيوز" بالعربية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي إنهم مؤمنون بأن دولًا أخرى في المنطقة ستوقع على اتفاق السلام مع إسرائيل.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي "توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل يمثل أول خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقرارًا".

واعتمد مجلس وزراء الإمارات برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وقت سابق اليوم الإثنين، قرارًا بالمصادقة على "الاتفاق الإبراهيمي للسلام" "معاهدة السلام" والعلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الإمارات وإسرائيل، ووجه بالبدء في الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق.

وأعرب مجلس الوزراء عن ثقته في أن الاتفاق سيشكل رافدًا من روافد السلام والاستقرار يدعم طموحات شعوب المنطقة، ويعزز من سعيها الحثيث لتحقيق الرخاء والتقدم كونه يمهد الطريق نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والمعرفية والاستفادة من الفرص والإمكانات التي يحظى بها الجانبان للإسهام في صياغة مستقبل أكثر إشراقًا يقوم على التفاهم والتعاون المشترك والاحترام المتبادل.

كان الكنيست الإسرائيلي قد صادق على اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات بعد موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري.

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