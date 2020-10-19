المغرب تناقش سبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية مع أمريكا

بحث وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، مع ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، سبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين.وقال ديفيد شينكر- في تصريحات عقب اللقاء- إن زيارته إلى المغرب كانت فرصة لبحث سبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين، مضيفًا أن المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي تجمعه اتفاقية التبادل الحر مع أمريكا.وأشار إلى أن الولايات المتحدة والشركات الأمريكية تعتبر المغرب بوابة لها نحو القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن حوالي 150 شركة أمريكية توجد في المغرب.وتأتي زيارة الدبلوماسي الأمريكي إلى المغرب بعد أيام قليلة من زيارة وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، والتي وقع خلالها اتفاق عسكري بين البلدين لمدة عشر سنوات، وتهدف إلى بحث فرص تطوير التعاون الاقتصادي والأمني لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن.