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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

منصور: «الشيوخ» يضم العديد من الكفاءات والخبرات

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:51 م
المستشار محمود منصور
المستشار محمود منصور
أشرف لاشين
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أكد المستشار محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد للشئون الحكومية بحزب مستقبل وطن، أن مجلس الشيوخ يضم العديد من الكفاءات والخبرات بما يثري الحياة البرلمانية المصرية، مضيفًا أن وجود غرفتين برلمانيتين للنواب والشيوخ، تمثلان عاملًا مساعدًا وقويًا في اتخاذ القرار، وإبداء الرأي السديد في كل شأن من الشئون الحياتية التي تهم الوطن والمواطن.

وأوضح منصور، في بيان له اليوم الإثنين، أن قائمة المعينين بالمجلس ستكون إضافة قوية، وسيعمل الجميع في بوتقة واحدة من أجل صالح الأمن القومي المصري ولإعلاء كلمة مصر داخليًّا وخارجيًّا، وكذلك من أجل مصلحة الشعب المصري، موجهًا التهنئة إلى رئيس المجلس والوكيلين، وكل الأعضاء المنتخبين، بانطلاق فعاليات أعمال الدورة الأولى للشيوخ بعد انقطاع دام لعدة سنوات.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن انتخاب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيسًا للمجلس بالإجماع، وكذلك اختيار المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل أول للمجلس، والنائبة فيبي فوزى جرجس بمنصب الوكيل الثانى، يمثل إضافة قانونية كبيرة للشيوخ لما يتمتع به الرئيس والوكيل الأول من خبرات قانونية ستسهم بشكل كبير في إثراء الحياة التشريعية بما يضمن إبداء الرأي الجيد والموضعى في مشروعات القوانين التي تحال إلى المجلس من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالجهود الكبيرة للأمانة العامة لمجلس الشيوخ في تنظيم الجلسة الافتتاحية أمس الأحد، وتسهيل كل الإجراءات على الأعضاء الجدد، وتقديم كل المساعدات لهم، ونجحت في إخراج الجلسة بشكل يتناسب مع بناء الدولة المصرية الحديثة، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والطبية حفاظًا على سلامة الأعضاء وصحتهم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

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