العراق والتحالف الدولي يبحثان التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الإثنين، مع نائب قائد التحالف الدولي، اللواء كڤين كابسي، التعاون المشترك بين العراق والتحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التنسيق الأمني والاستخباري.أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، خلال لقائهما، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية، قدرة القوات الأمنية العراقية في حفظ الأمن ومواجهة الخلايا الإرهابية، وأنها تطورت كثيرًا وهي تقوم بمهامها على أكمل وجه في حفظ الأمن ومواجهة الخلايا الإرهابية وتعزيز السلم المجتمعي.من جهته، أكد نائب قائد التحالف الدولي عدم وجود قطعات عسكرية على الأراضي العراقية، مبينًا أن عمل التحالف الدولي ينحصر على تقديم الاستشارة فقط.وأشار إلى دعم التحالف الدولي للقوات العراقية في مهمتها بالقضاء على ما تبقى من خلايا داعش الإرهابي، خصوصًا في مجال استخدام القوة الجوية، وكذلك بناء ورفع القدرات العسكرية العراقية وتدريب القوات الأمنية.