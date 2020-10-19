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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«غنيم» يبحث وضع بني سويف على خريطة السياحة المصرية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:15 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، فريق عمل من الهيئة العامة للتنمية السياحية المكلف بتنفيذ توجيهات وزير السياحة والآثار بالوقوف ميدانيا بشأن مقترحات وضع المحافظة على الخريطة السياحية المصرية، من خلال دراسة الوضع الراهن والمقترحات التي تضمنتها استراتيجية التنمية السياحية التي أعدتها المحافظة، بهدف الوصول إلى أطر تعاون واضحة وخطوات عملية محددة يمكن البدء بتنفيذها في القريب العاجل.

حيث ضم فريق العمل كلا من: المهندس خالد مصطفى مدير عام تخطيط المناطق السياحية، والمهندس محمد عطا الإدارة العامة لتخطيط المناطق، والدكتور محمد أسامة والمهندس عادل فؤاد مدير عام العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بالهيئة والمنسق العام لمشروع العائلة المقدسة.

وشهد اللقاء حضور كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ورانيا عزت مدير عام السياحة، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية والدكتور عمر زكي مدير الآثار بالمحافظة.

ورحب المحافظ بفريق العمل الذي يأتي ضمن نتائج اللقاء المثمر مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني في الـ24 من سبتمبر الماضي، والذي قد تناول مناقشة عدد من الخطوات لتعزيز سبل التعاون لدفع الحركة السياحية إلى المحافظة، مشيرا إلى أنه عقب اللقاء بأيام قد استقبلت المحافظة وفدا من الوزارة، واليوم تشهد زيارة أخرى مهمة من الهيئة العامة للتنمية السياحية.

وخلال الاجتماع تم استعراض التوجهات المستقبلية لتنمية القطاع السياحي، بهدف الوصول للصياغة النهائية للرؤية التنموية لقطاع السياحة بالمحافظة، من خلال استعراض الأهداف والمشروعات الممكنة، والتي يمكن أن تجعل لبني سويف موقعا مميزا على الخريطة السياحية المصرية "محليا ودوليا".

وتمت الإشارة إلى أهم المقومات السياحية بالمحافظة مثل: وجود محمية كهف ووادي سنور والعديد من مقومات السياحة الأثرية والترفيهية، حيث تمتلك بني سويف ثراءً نسبيًا فيما يتعلق بمواردها السياحية سواء الأثرية أو الطبيعية والبيئية والمناخية، بجانب توافر بعض الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع، مثل: 500 فدان بالحيبة، و2124 فدانا بالقرب من ميدوم مخصصة للاستثمار السياحي، مع إمكانية إدراج بني سويف ضمن مسار العائلة المقدسة وغيرها.

كما تم بحث الرؤية المشتركة والخطوات العملية للدفع باستراتيجية التنمية السياحية بالمحافظة، مع الإشارة إلى الخطوات العملية التي نفذتها المحافظة لتقييمها ودعمها مثل: رفع كفاءة واحة ميدوم، ومشروع كورنيش النيل بجانب وضع تصميم لكورنيش نيل جديد من الناحية الشرقية، وأيضا مناقشة الخطوات المستهدفة بعد ذلك، وتحديد سبل الدعم والتكامل الممكن بين الوزارة والمحافظة.

وعقب اللقاء توجه فريق العمل بصحبة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وفريق عمل المحافظة، لتنفيذ برنامج ميداني على مدار يومين تم الاتفاق عليه ليشمل المواقع الأثرية والسياحية والفرص الاستثمارية في المجال، بهدف الوصول لوضع التصور العملي الشامل للنهوض بالمحافظة سياحية، والذي يمكن أن يخرج لحيز التنفيذ في صورة خطوات عملية ومشروعات سياحية.

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