رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تمدد القيود المفروضة على الحدود الأمريكية لشهر إضافي

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:50 م
كورونا في كندا
كورونا في كندا
أ ش أ
طباعة
أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، عن تمديد القيود المفروضة على الحدود مع الولايات المتحدة حتى نهاية نوفمبر على الأقل، مع استمرار تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو: "قمنا بتمديد الإجراءات المعمول بها على الحدود بين كندا والولايات المتحدة لمدة 30 يوما أخرى، يظل السفر غير الضروري مقيدًا حتى 21 نوفمبر على الأقل".

من جانبه، قال وزير السلامة العامة الكندي، بيل بلير، في تغريدة أعلن فيها التمديد: "إن القرار استند إلى أفضل نصيحة للصحة العامة متاحة للحفاظ على سلامة الكنديين".

وكان من المقرر أن تنتهي الإجراءات، التي فرضت لأول مرة في مارس، في 21 أكتوبر الجاري، وتم تمديد الحظر، الذي يستمر لمدة شهر، والذي لا يشمل التجارة أو السفر عن طريق الجو، عدة مرات.

ويقيد الإغلاق الجزئي العبور إلى حركة المرور التجارية، والعائدين إلى وطنهم، والسفر الأساسي الآخر، ويمنع أي شخص يسافر بين البلدين لأسباب مثل السياحة أو التسوق، ويطلب من المسافرين الذين يسمح لهم بدخول كندا الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وإلا سيواجهون عقوبات شديدة.

وخففت الحكومة الكندية القيود على الحدود بشكل طفيف اعتبارا من 8 أكتوبر، مما سمح لمزيد من أفراد عائلات الكنديين أو المقيمين الدائمين بدخول البلاد.

ويسمح التعديل للأطفال البالغين، والأجداد، وعائلات الكنديين أو المقيمين الدائمين بدخول البلاد، بشرط أن يبقوا في البلاد لمدة 16 يوما على الأقل.

ووجد تقرير حديث صادر عن هيئة الإحصاء الكندية أن حركة مرور السيارات القادمة إلى كندا من الولايات المتحدة، ظلت منخفضة نظرا لقيود السفر، وقالت الوكالة إن عدد المسافرين الأمريكيين الذين عبروا كندا بالسيارات في سبتمبر، انخفض بنسبة 94 في المائة مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي.

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكتب: مبارك يصرخ فى وجه أوباما: أنت ساذج ولا تعرف شيئًا عن مصر

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

مفاجأة في مقتل «برنس مطروح».. زوجته وعشيقها قتلاه شنقا

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

الصور

image description

مناورة تدريبية للتعامل مع حريق بميناء دمياط

image description

أسيوط تسمح بترخيص سيارات الأجرة التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاما

image description

رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية بـ 2 مليون جنيه

image description

«بيئة أسيوط»: تحرير 45 محضرا وغرامة فورية للحرق المكشوف

image description

أسيوط تطلق أول مكتبة متنقلة لخدمة القرى والنجوع

الأكثر قراءة

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

تليفزيون فلسطين: وفاة صائب عريقات إثر إصابته بـ«كورونا»

رقصت على أغاني الهضبة.. 10 فيديوهات قبل الشهرة لـ «راقصة الترند»

محمد الباز عن أسامة هيكل: «يسير إلى حتفه بقدميه»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

نسرين طافش: الجمال لم يحصرنى فى أدوار معينة.. وأتمنى تجسيد «بنت البلد»

منوعات

دراسة يابانية: كورونا يعيش على جلد الإنسان لمدة 9 ساعات

طوكيو تفتتح أكبر مجمع للمعارض الفنية في اليابان

بلجيكا وهولندا وألمانيا تسعى لتنظيم كأس العالم النسائية 2027

النوم 29 دقيقة إضافية يسهم في تحسين قدرة التحمل على مدار اليوم

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

7 إجراءات بشأن مسحات الناشرين المصريين المشاركين بمعرض الشارقة للكتاب

نقاد من «الأعلى للثقافة»: يجب تناول القضايا من المنظور الأسري

مفاجأت فنية لـ«بغدادي بيج باند» على المسرح الصغير في الأوبرا

«الأغنية المصرية الواقع والمستقبل» ندوة بـ«الأعلى للثقافة» غدا