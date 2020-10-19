المخرج إسماعيل فاروق يكثف ساعات تصوير «ضربة معلم»

يكثف المخرج إسماعيل فاروق، عدد ساعات تصوير مسلسله الدرامي الجديد "ضربة معلم"، الذي يخوض بطولته الفنان محمد رجب.ويسعى مخرج العمل، إلى إنهاء جزء كبير من التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تصل عدد ساعات التصوير لأكثر من 15 ساعة يوميًا، وذلك بعد تحديد موعد عرض أولى حلقات المسلسل مطلع شهر نوفمبر المقبلة على فضائية CBC.وأوشك المؤلف أحمد عبدالفتاح، على الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل "ضربة معلم"، حيث يتبقى له نحو 5 حلقات فقط، وينتهى من السيناريو بالكامل.ويشارك في بطولة مسلسل "ضربة معلم" بجانب محمد رجب كل من الفنان محمد نجاتي، ورياض الخولي، وحسن منصور، والنجمة الكبيرة إنعام سالوسة، وعدد كبير من النجوم، وينتمي مسلسل "ضربة معلم" إلى نوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، من إخراج إسماعيل فاروق.