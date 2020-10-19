ضبط 5 متحرشين أمام إحدى مدارس البنات بدمياط

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة أول دمياط، اليوم الإثنين من ضبط ٥ متحرشين أمام إحدى مدارس البنات وتم اصطحابهم إلى القسم.تحركت حملة من مباحث قسم شرطة أول دمياط، منذ انطلاق العام الدراسي للرقابة على الشوارع أمام ومحيط المدارس لتلافي حدوث وقائع تحرش.وتم ضبط المتهمين واحتجازهم، وتحرير محضر شرطي بالواقعة، تمهيدا لعرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق معهم.