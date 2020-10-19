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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

قيادي بـ«الوفد» يطالب المواطنين بالتصويت للكفاءات في انتخابات النواب

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:49 م
الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب
إسلام نصير
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قال الدكتور أيمن محسب، مساعد رئيس حزب الوفد، إن انتخابات مجلس النواب 2020 أصبحت في مراحلها قبل الأخيرة، والتي تتوج بإتمام عملية تصويت الناخبين عبر صناديق الاقتراع وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات نهاية نوفمبر المقبل.

وأضاف محسب، في بيان اليوم، أنه يجب على الناخبين التفكير جيدًا قبل التصويت لصالح أحد المرشحين دون غيره، على أن يكون هذا المرشح معبرًا بشكل حقيقي عن توجهات الشارع ليكون اختياره في محله.

وأوضح مساعد رئيس حزب الوفد، أن الانتخابات الحالية للبرلمان تضم عددًا كبيرًا للغاية من المرشحين ومع اتساع الدوائر الانتخابية وقلة أعداد مقاعدها يجب على الناخبين التصويت لصالح الكفاءات وحسن اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

وأشار أيمن محسب إلى أن أول أركان المنظومة التشريعية الجديدة في مصر اكتملت بانتخاب مجلس الشيوخ، والذي عاد من جديد إلى الساحة بعد غياب طويل ليمارس دوره التشريعي بجانب مجلس النواب.

وشدد على ضرورة المشاركة بكثافة من قبل المواطنين في عملية التصويت بالانتخابات حتى يتسنى فوز من يعبر عن توجهات أكبر عدد من المواطنين ليكون النائب المقبل حائزًا على أعلى نسبة تأييد من جانب ناخبي الدائرة.

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