الرئيس التونسي يؤجل زيارته لإيطاليا بسبب كورونا

اتفق الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، مع نظيره الإيطالي سارجيو ماتاريلا، على تأجيل زيارته إلى إيطاليا، التي كانت مقررة أواخر الشهر الجاري، إلى مطلع العام المقبل.وبحث الرئيس التونسي- خلال اتصال هاتفي- مع نظيره الإيطالي، سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تأجيل الزيارة؛ وذلك نظرًا للأوضاع الصحية السائدة في البلدين بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.