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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الرئيس التونسي يؤجل زيارته لإيطاليا بسبب كورونا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:39 م
قيس سعيد
قيس سعيد
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اتفق الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، مع نظيره الإيطالي سارجيو ماتاريلا، على تأجيل زيارته إلى إيطاليا، التي كانت مقررة أواخر الشهر الجاري، إلى مطلع العام المقبل.

وبحث الرئيس التونسي- خلال اتصال هاتفي- مع نظيره الإيطالي، سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تأجيل الزيارة؛ وذلك نظرًا للأوضاع الصحية السائدة في البلدين بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

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