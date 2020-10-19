رئيس جامعة بني سويف يكلف الدكتور إبراهيم برعى بتسيير أعمال كلية العلوم

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، قرار رقم (1366)، بقيام الدكتور إبراهيم برعى محمد بتسيير أعمال عميد كلية العلوم لحين تعيين عميد.يذكر أن الدكتور إبراهيم برعى حصل على بكالوريوس العلوم جامعة الأزهر عام 1987 بتقدير عام جيد جدًا، ثم عين معيدًا بعلوم الأزهر قسم النبات والميكروبيولوجى ثم مدرس مساعد بذات القسم عام 1995 ثم مدرس بكلية العلوم جامعة القاهرة فرع بنى سويف عام 1998 ثم أستاذ مساعد وأستاذ بنفس القسم ثم عين رئيسًا لقسم النبات والميكروبيولوجى، ثم وكيلًا لكلية العلوم لشئون خدمة المجتمع.ووجه الدكتور منصور حسن الشكر والتقدير للدكتورة حنان سليمان عميدة الكلية السابقة على ما قدمته للكلية من إنجازات طوال مدة توليها العمادة، متمنيًا لها التوفيق والسداد في مجلس الشيوخ.