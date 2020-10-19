«الأرصاد»: طقس الغد مائل للحرارة.. والقاهرة 31

يتوقّع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدًا الثلاثاء، مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، ويكون حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح تكون على معظم الأنحاء معتدلة وتنشط أحيانا.ويكون الطقس ليلًا مائلًا للبرودة على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وشمال الصعيد، ولطيفًا على السواحل الشرقية، ومُعتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وتظهر شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتكون كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية (سيوة- مطروح- الضبعة)، وتكون خفيفة على الإسكندرية.وتتأثّر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر.العظمى الصغرىالقاهرة 31 20الإسكندرية 31 19وادي النطرون 31 20طنطا 31 19شبين الكوم 31 19دمنهور 31 19بلطيم 31 20مطروح 28 20السلوم 28 23سيوة 32 19بورسعيد 30 24دمياط 30 22الزقازيق 31 20المنصورة 31 19الإسماعيلية 33 20السويس 32 21العريش 31 21رفح 31 21رأس سدر 31 20نخل 30 17نويبع 33 25طابا 31 22كاترين 27 16الطور 31 23شرم الشيخ 34 25الغردقة 34 25مرسى علم 33 25الفيوم 35 19بنى سويف 35 19المنيا 35 18أسيوط 36 19سوهاج 37 20قنا 38 20الأقصر 39 21أسوان 39 24إدفو 38 24أبوسمبل 38 25الوادى الجديد 39 23شلاتين 35 25أبورماد 34 26حلايب 32 26رأس حدربة 32 26.