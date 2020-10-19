البابا تواضروس يستقبل شباب المخترعين ورجال الأعمال

استضاف قداسة البابا تواضروس الثاني؛ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم، عددًا من شباب المخترعين إلى جانب بعض رجال الأعمال من خلال برنامج "شباب حكاية" الذي تذيعه قناة CTV.وأجرى البرنامج حوارًا مع قداسة البابا وضيوفه، حيث أبدى رجال الأعمال استعدادهم لتبني اختراعات الشباب وتنفيذها؛ ويولي قداسة البابا اهتمامًا كبيرًا بالمخترعين من الشباب ويحرص على تشجيعهم.