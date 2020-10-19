عضو بـ«الوطنية للصحافة» تطالب بمحاكمة أسامة هيكل: «أفشى أسرارًا وقت الحرب»

جددت فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، هجومها على أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وكتبت فى منشور لها عبر صفحتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إفشاء أسرار الدولة وقت الحرب خيانة عظمى".وتابعت أحمد قائلة: "وعندما يفشي وزير الدولة للإعلام أسرار أحد أسلحة الدولة فى حربها على الإرهاب تجب محاكمته".وكتبت عضو الهيئة الوطنية للصحافة في منشور سابق لها: "أبناء مهنتى الصحافة والإعلام هل تحبطون من تصريحات وزير ليست لديه قدرة وضع استراتيجية إعلامية للوطن الذي يخوض حربا ضارية ضد الإرهاب".يذكر أن أسامه هيكل الذي اختفت تصريحاته ومواقفه وقت أن تعرض الإعلام المصري لهجمة شرسة قادتها "الجزيرة" القطرية والأذرع الإعلامية التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية وقنواته المأجورة التي تبث من تركيا، يظهر الآن بكلمات تهاجم منتقديه من الإعلاميين المصريين، ورد حينما تعلق الأمر بشخصه فقط.