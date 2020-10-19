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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بقنا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:46 م
حادث تصادم
حادث تصادم
قنا: إسلام البكري
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أصيب، اليوم الإثنين، 5 أشخاص فى قنا بإصابات مختلفة إثر تصادم سيارتين.

وأخطر اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، من مرفق إسعاف قنا، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الأربعين شمال غرب مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

بالانتقال والفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، وأسفر الحادث عن إصابة: قدري عادل، 20 عامًا، بجرح فى فروة الرأس، وحمادة عادل، 18 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعلى السيد، 50 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وثابت حافظ، 50 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبيد كامل، 34 عامًا، بسحجات وكدمات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

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