رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الجزائرى: التعديلات الدستورية تهدف لإرساء دولة العدل والقانون

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:45 م
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
أ ش أ
طباعة
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، إن مشروع التعديلات الدستورية الذي سيعرض على الشعب في استفتاء عام يجرى في الأول من نوفمبر المقبل يهدف إلى ترسيخ القيم الحضارية للجزائر وتحقيق رسالة الشهداء وإرساء دولة العدل والقانون التي نادى بها الحراك الشعبي.

وقال تبون في رسالته للمشاركين في الأسبوع الوطني للقرآن الكريم والتي تلاها نيابة عنه وزير الشئون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي "إن قيمنا الحضارية مستنبطة من هدي القرآن الكريم ومعبرة عن الوفاء لرسالة الشهداء ولتاريخنا الوطني".

وأشار إلى أن المبادرة التي تأسس بموجبها اليوم الوطني للذاكرة والحرص على إطلاق قناة تليفزيونية تعنى بالتاريخ هو تأكيد على نهج وطني لا يقبل الجدل في المسار الصادق والعازم على المضي بالجزائر إلى الأهداف النبيلة التي ضحى من أجلها الشهداء.

وقال "إن ذلك هو ما نسعى إلى تعزيزه وتكريسه من خلال التعديل الدستوري الذي سيمكن من إرساء دولة العدل والقانون التي نادى بها الحراك المبارك الأصيل".

وأضاف تبون أن "إرساء دعائم الإصلاح من الضمانات الأساسية لبعث الطاقات الكامنة في المجتمع وتفجيرها، والإصلاح الذي ننشده هو الذي يرسي بيئة صالحة جاذبة لكل الإمكانيات التي تزخر بها بلادنا، في ظل العدل والحرية وفي أجواء الأمن والسلام".

وأكد الرئيس الجزائري تمسكه بمنهج الإصلاح الذي وصفه بأنه ضروري، مشيرا إلى أنه تعهد بذلك لحماية البلاد من الفساد ومحاربته وتجفيف منابعه وإيقاف أسبابه، مشددا على أن الفساد خيانة للأمانة وللوطن.

وأشار إلى أن كل مؤسسات الدولة مدعوة للمساهمة في ترقية المنظومة الأخلاقية والحرص على ضبط الحياة العامة، مضيفا "هذا ما التزمت به وسنسعى بعون الله جميعا لتحقيقه".

وأشار إلى أن تعاليم الإسلام السمحة باعثة للطاقات الفعالة التي بنيت عليها الحضارة الإسلامية التي سادت العالم لأكثر من عشرة قرون من التاريخ الإنساني، مؤكدا حاجة المجتمع اليوم إلى هدي القرآن الكريم، وفي التزود بالطاقة الروحية التي تدعو إلى الحياة وتحث على ترقيتها والاستثمار في ميادينها وتذكر الناس أيضا بالحياة الخالدة في الآخرة.

وأشاد تبون بدور علماء الجزائر من مختلف التخصصات خلال أزمة كورونا، مؤكدا أنهم كانوا في طليعة من وقف مع أبناء المجتمع لمواجهة هذه الجائحة.

وقال "إن هذه الطاقات الخلاقة في ربوع الوطن ستنجح في مواجهة التحديات وتحقق ما نستشرفه لوطننا الغالي من رخاء وازدهار وتنمية شاملة ومستديمة".

موضوعات متعلقة

بهاء سلطان يكشف لـ«الدستور» حقيقة اعتزاله الغناء

مفاجأة في مقتل «برنس مطروح».. زوجته وعشيقها قتلاه شنقا

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

الصور

image description

أسيوط تسمح بترخيص سيارات الأجرة التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاما

image description

رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية بـ 2 مليون جنيه

image description

«بيئة أسيوط»: تحرير 45 محضرا وغرامة فورية للحرق المكشوف

image description

أسيوط تطلق أول مكتبة متنقلة لخدمة القرى والنجوع

image description

طبيب مصري يفوز بمنصب أمين الصندوق لـ«جمعية جراحات العظام» ببلجيكا

الأكثر قراءة

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

محمد الباز عن أسامة هيكل: «يسير إلى حتفه بقدميه»

رقصت على أغاني الهضبة..10 فيديوهات قبل الشهرة لـ «راقصة الترند»

«الخونة مستمرون».. معتز مطر يهاجم الإعلام المصري مستندًا على تصريحات أسامة هيكل

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

نسرين طافش: الجمال لم يحصرنى فى أدوار معينة.. وأتمنى تجسيد «بنت البلد»

منوعات

دراسة يابانية: كورونا يعيش على جلد الإنسان لمدة 9 ساعات

طوكيو تفتتح أكبر مجمع للمعارض الفنية في اليابان

بلجيكا وهولندا وألمانيا تسعى لتنظيم كأس العالم النسائية 2027

النوم 29 دقيقة إضافية يسهم في تحسين قدرة التحمل على مدار اليوم

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

7 إجراءات بشأن مسحات الناشرين المصريين المشاركين بمعرض الشارقة للكتاب

نقاد من «الأعلى للثقافة»: يجب تناول القضايا من المنظور الأسري

مفاجأت فنية لـ«بغدادي بيج باند» على المسرح الصغير في الأوبرا

«الأغنية المصرية الواقع والمستقبل» ندوة بـ«الأعلى للثقافة» غدا