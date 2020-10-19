مبادرة لـ«الأطباء» لدعم الزملاء في الموجة الثانية لكورونا

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، أهمية المجتمع المدني لدعم الأطباء، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة لدعم الأطباء من المجتمع المدني.أضاف أن المبادرة هدفها محورين الأول؛ دعم الأطباء فى الموجة الثانية للكورونا لعدم خسارة أرواح كما حدث فى الموجة الأولى، وذلك من خلال توفير مستلزمات الحماية والوقاية من فيروس كورونا والوعى بالإجراءات الوقائية، وكورسات تدريب على استعمال أدوات الحماية وكيفية الوقاية من الوباء.وتابع أن دور المجتمع المدنى سيكون مكملا لدور الدولة والحكومة لتقليل الإصابات والوفيات بالفيروس القاتل، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى لأن يكون هناك حجم من التبرعات يسمح بعمل ودائع لأسر الشهداء، وتم تخصيص رقم حساب لتلك المبادرة وتم التواصل مع العديد من المتبرعين ولدينا أمل لنجاح تلك المبادرة، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 156 شهيدًا حتى الآن.