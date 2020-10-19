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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعرف على برنامج احتفال فرع ثقافة أسوان بتعامد الشمس

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:47 م
تعامد الشمس
تعامد الشمس
أسوان_إسراء توفيق
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ينظم فرع ثقافة أسوان، مجموعة من العروض لمختلف فرق الفنون الشعبية، احتفالًا بظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني، وذلك على مسارح المواقع الثقافية المختلفة التابعة له، على مستوى محافظة أسوان.

وتنطلق فعاليات الاحتفال من مساء اليوم الإثنين، وتستمر حتى يوم الأربعاء، تبدأ  الساعة الـ7 مساءً، ويتضمن برنامج الاحتفال التالي:

تقديم عروض لفرق أسوان للفنون الشعبية والأقصر للفنون الشعبية وبنى سويف للفنون الشعبية وتوشكى للفنون التلقائية، مساء اليوم على مسرح فوزى فوزى المسرح الصيفى بمدينة أسوان.

بينما يتم تقديم عروض فرقتى الأقصر للفنون الشعبية وتوشكى للفنون التلقائية، غدًا الثلاثاء، على مسرح قصر ثقافة كوم أمبو، بالإضافة إلى عروض فرقتى أسوان للفنون الشعبية وبنى سويف للفنون الشعبية على مسرح قصر ثقافة حسن فخر الدين.

وتتضمن فعاليات الاحتفال بتعامد الشمس، الأربعاء المقبل، تقديم عرض فرقة بنى سويف للفنون الشعبية على مسرح قصر ثقافة الرديسية، وفرقة الأقصر للفنون الشعبية على مسرح بيت ثقافة كلابشة، بالإضافة إلى فرقة الأقصر للفنون الشعبية على مسرح قصر ثقافة السباعية، فرقة توشكى للفنون التلقائية على مسرح مكتبة الطفل والشباب بدراو.

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