«أسامة هيكل لا يصلح للإعلام».. هاشتاج رواد التواصل الاجتماعي ردًا على التصريحات المسيئة

شنّ إعلام الجماعة الإرهابية حملة هجوم واسعة على الإعلام المصري بسبب تصريحات أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الذي تجاهل كل ذلك، وأراد بدلًا من دخوله المعركة بنفسه لتطوير الإعلام المصري والإضافة إليه، أن يهاجم الإعلام والعاملين به، ويمنح الفرصة لإعلام الإخوان على طبق من ذهب لمهاجمة مصر وإعلامها الوطني.

هجوم أسامة هيكل

هجوم أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أمر رفضه الجميع، خاصة أن تطوير الإعلام بدلًا عن الهجوم عليه يجب أن يكون ضمن أولوياته كوزير للإعلام، ودشن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج بعنوان "أسامة هيكل لا يصلح للإعلام"، خاصة بعدما أصبح حديثه مادة خام تستخدمها القنوات المعادية للدولة المصرية.

هجوم أسامة هيكل

حيث كتبت فتاة تدعى ياسمين من روّاد موقع "تويتر" عبر صفحتها الشخصية: "#اسامة_هيكل_لا_يصلح_للاعلام لما تلاقي الاعلام معاك راح في داهيه بس انت أسامة هيكل في نفسك".

هجوم أسامة هيكل

ونشرت لولا أيضًا: "لما تلاقي وزير الإعلام طالع في التليفزيون والمذيع بيقوله فيه حاجات كتيرة بتحصل غلط في الإعلام ويرد الوزير فعلًا لازم الجهات تدخل؟ امال حضرتك بتعمل ايه #اسامة_هيكل_لا_يصلح_للاعلام".

هجوم أسامة هيكل

وفي السياق ذاته، نشرت ليلى السيسي، من روّاد تويتر: "#اسامة_هيكل_لا_يصلح_للاعلام احمى مصر يارب من الفاسد وزير الإعلام"، وروت أسماء جلال: "رسالة من مواطن مصري بعد اللي بنشوفه في الإعلام حاليًا إلى وزير الإعلام لو مش عارف تدير الإعلام سيبه وخلي واحد كفاءة غيرك يديره"

#أسامة_هيكل_لا_يصلح_للإعلام"، وسخرت حنان المصرى من وزير الإعلام عبر صحفتها الشخصية قائلة: "#أسامة_هيكل_لا_يصلح_للإعلام والله فعلًا وزير عاطل".



هجوم أسامة هيكل

يذكر أن أسامة هيكل الذي اختفت تصريحاته ومواقفه وقت أن تعرض الإعلام المصري لهجمة شرسة قادتها الجزيرة القطرية والأذرع الإعلامية التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية وقنواتهم المأجورة التي تبث من تركيا، يظهر الآن بكلمات تهاجم منتقديه من الإعلاميين المصريين، ورد حينما تعلق الأمر بشخصه فقط.