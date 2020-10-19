وزيرة التضامن تسلم 21 منزلًا للأسر المتضررة من السيول في الفيوم

سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، 21 منزلا للأسر المتضررة من السيول بمحافظة الفيوم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتكلفة إجمالية 2.1 مليون جنيه.وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أحد المنازل بقرية الصعايدة في مركز يوسف الصديق بعد إعادة تأهيله مرة أخرى، حيث تم تأثيث جميع المنازل وفرشها، وبلغت القيمة الإجمالية للمنزل الواحد 100 ألف جنيه.وحرصت نيفين القباج على اللقاء الأسر في مركز يوسف الصديق واستمعت إلى مطالبهم، حيث وجهت إيمان أحمد زكي وكيلة مديرية التضامن بالمحافظة ببحث طلبات المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت.