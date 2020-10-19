ندوات لتوعية المرأة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية بمطروح

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة مطروح بالتنسيق مع مجالس المدن والمراكز بالمحافظة سلسلة من الندوات التوعوية لتوعية السيدات والفتيات بأهمية المشاركة السياسية الايجابية فى الانتخابات البرلمانية القادمة 2020 تحت عنوان ( خليكى إيجابية ).وأوضحت ميرفت شرف مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة أن هذه الندوات ضمن تفعيل دور وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة فى تعريف المرأة بكافة القرى والتجمعات البعيدة والنائية بأهمية دورها فى المشاركة السياسية وحثها على النزول والإدلاء بصوتها والمشاركة.وأكدت على أن ذلك لتعزير دور المرأة فى المرحلة المقبلة وتمكين ودعم المرأة سياسيا وتعريفها بأهمية مشاركتها باعتبارها نصف المجتمع وشريك أساسي مع الرجل من أجل بناء مصرنا الجديدة وخاصة فى ظل الاهتمام الذي توليه الدولة والقيادة السياسية بالمرأة وتعزيز دورها وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.