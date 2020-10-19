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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

التحالف الدولي: لا توجد قطعات عسكرية على الأراضي العراقية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:44 م
جريدة الدستور
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أكد نائب قائد التحالف الدولي، كڤين كابسي، عدم وجود قطعات عسكرية للتحالف على الأراضي العراقية، موضحًا أن عمل التحالف الدولي ينحصر فى تقديم الاستشارة فقط.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الإثنين- أن الأعرجي التقى كڤين كابسي، وبحثا التعاون المشترك بين العراق والتحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التنسيق الأمني والاستخباري.

وشدد الأعرجي على أن قدرات القوات الأمنية العراقية قد تطورت كثيرًا، وهي تقوم بمهامها على أكمل وجه في حفظ الأمن ومواجهة الخلايا الأرهابية وتعزيز السلم المجتمعي.

من جهته، أكد كابسي دعم التحالف الدولي للقوات العراقية في مهمتها بالقضاء على ما تبقى من خلايا تنظيم (داعش) الإرهابي، خاصة بمجال استخدام القوة الجوية، وكذلك بناء ورفع القدرات العسكرية العراقية، وتدريب القوات الأمنية.

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