سول تطلب من ماليزيا تأييد مرشحتها لرئاسة منظمة التجارة العالمية

طلب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه- إن، اليوم الإثنين، من رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين بن محمد ياسين، تأييد ترشيح وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونج- هي لرئاسة منظمة التجارة العالمية، والتي وصلت إلى الجولة الأخيرة في سباق اختيار المدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية.وأكد مون- خلال مكالمة هاتفية مع محيي الدين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية: "إن وزيرة التجارة (يو) تتمتع بقيادة سياسية وقدرات احترافية في مجال التجارة ما يجعلها الشخص المناسب للتوفيق بين مصالح الدول المتقدمة والنامية وإصلاح منظمة التجارة العالمية"، معربا عن أمله في أن تنعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا المحيط الهادئ هذا العام بنجاح تحت قيادة ماليزيا التي تتولى رئاستها.من جهته، أعرب رئيس الوزراء الماليزي عن تطلعه إلى عقد لقاء مع الرئيس الكوري الجنوبي بمجرد استقرار وضع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال إن الأمين العام القادم لمنظمة التجارة العالمية يحتاج إلى الرؤية والقيادة، مضيفا أن وزيرة التجارة الكورية "يو" لديها خبرات مهنية رائعة للغاية.وكان المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية قد أعلن أن الرئيس "مون" سيطلب من عدة قادة دوليين تأييد ترشيح وزيرة التجارة الكورية لرئاسة منظمة التجارة العالمية عبر مكالمات هاتفية.