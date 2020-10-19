مجموعة طوارئ استعدادا لسوء الأحوال الجوية بميناء دمياط (صور)

قام اللواء بحرى وليد عوض، رئيس هيئة ميناء دمياط، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية لمرافق الميناء وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل وانتظام حركة الشحن والتفريغ بالأرصفة والساحات.ووجه "عوض" بتشكيل مجموعة طوارئ من الإدارات المختصة للعمل على مدار الساعة وأيام العطلات بغرض مواجهة أى حدث طارئ قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بحيث تتولى مجموعة الطوارئ تنفيذ خطة التعامل بعد مراجعة حالة الساحات والأرصفة والطرق الشريانية والأسطح والتأكد من جاهزية محطات المعالجة وخطوط الصرف وعملها بكفاءة وكذلك تواجد معدات مكافحة تجمع مياه الأمطار في الأماكن المحددة لها مسبقًا وطبقًا للخطة الموضوعة بعد التأكد من كفاءتها.وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة الآثار المحتملة لموجة الطقس السيئ المتوقع حدوثها خلال الأيام القادمة.