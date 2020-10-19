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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة عامل رخام قتل ضابطًا بمصر القديمة.. 16 نوفمبر

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:18 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة متهم بقتل ضابط شرطة عمدًا بمصر القديمة، لجلسة 16 نوفمبر للطبيب الشرعي.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهم "ملاك.م"، عامل رخام، تهمة قتل المجنى عليه "م.س" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم وصمم على قتل أيًا من رجال الشرطة، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية حتى أبصر المجنى عليه، فأشهر فى مواجهته سلاحه الأبيض وطعنه طعنة نافذة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته.

واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهى إحراز، بدون ترخيص، سلاح نارى "مششخن"، و"مسدس فرد الإطلاق"، كما أحرز المتهم عددا من الطلقات النارية تستخدم فى السلاح المذكور، كما شرع المتهم فى سرقة السلاح الميرى والطلقات النارية الخاصة بالمجنى عليه، إلا أن أثر جريمته خاب بضبطه متلبسا بجريمته.

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