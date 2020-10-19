محافظ القاهرة: إنشاء 3 ساحات انتظار للسيارات بمصر الجديدة

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لإنشاء ٣ ساحات انتظار بمصر الجديدة والنزهة فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لخلق أماكن انتظار لاستيعاب السيارات المتواجدة بالشوارع الرئيسية والفرعية خاصة الشوارع المحيطة بالمحاور الجديدة التى تم إنشاؤها بالعاصمة لتيسير الحركة المرورية.وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة انتهت من إنشاء ساحتى انتظار الميريلاند والنزهة بمصر الجديدة بطاقة استيعابية 225 سيارة.ويبلغ مسطح ساحة الميريلاند 4500 م2 وتقع بتقاطع شارع نهرو مع شارع شهاب الدين خفاجة، فى حين يبلغ مسطح ساحة أبوبكر الصديق 250 م2 وتقع فى تقاطع أبوبكر الصديق مع شارع هارون.وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يجرى حاليًا إنشاء ساحة انتظار بحى النزهة تسع 400 سيارة فى المنطقة الواقعة بشارع المنتزه بجوار محطة مترو ألف مسكن، وذلك للتسهيل على رواد مترو الأنفاق، وإيجاد أماكن لاستيعاب سيارات قاطني المنطقة.وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واستخدامها فى الغرض المخصصة من أجله لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسية.وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بإقامة أي عقار في القاهرة لا يلتزم بالاشتراطات البنائية التى توجب وجود جراج لاستيعاب سيارات قاطنيه للقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ بالشوارع.