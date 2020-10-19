ترحيب إيطالي بافتتاح سفارة لروما في مالي

رحب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الإثنين، بموافقة مجلس الوزراء في روما على فتح سفارة لإيطاليا في جمهورية مالي.وذكر دي مايو- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية- أنه "يرى أن هذه الخطوة تأتي بمثابة تعزيز آخر لتواجد إيطاليا في بلد مركزي في حزام الساحل الإفريقي".وقد أعلنت نائبة الوزير المسئولة عن الملف الإفريقي إيمانويلا ديل ري- في وقت سابق- عن مصادقة الحكومة على فتح السفارة الجديدة في "باماكو"، وقالت "هذه خطوة مهمة وأيدتها بشدة".