«دمياط» تزيل مستودع قمامة لخطورته على المواطنين بشط جريبة بدمياط

قامت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، بزيارة مفاجئة إلى قرية شط جريبة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات.حيث أصدرت محافظ دمياط تعليمات مشددة إلى مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالدفع فورًا بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات القمامة ونقلها إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور، مؤكدة أيضًا على التصدى لظاهرة النباشين وتكثيف الحملات لرفع الإشغالات.ووجهت محافظ دمياط بتنفيذ حملة خلال الزيارة لإزالة أحد مستودعات جمع القمامة التى تتم من خلاله عملية فرز المخلفات، نظرًا لما تمثله من خطورة على البيئة وصحة المواطنين.كما وجهت المحافظ تعليماتها إلى مدير مديرية الطرق والنقل بعمل دراسة سريعة لحصر الشوارع الترابية التى يتحتم تمهيدها باستخدام ناتج كشط الطبقة الأسفلتية وذلك استعدادًا لفصل الشتاء.تفقدت الدكتورة منال عوض وحدة طب الأسرة بالقرية، بأقسامها المختلفة، حيث أكدت أنه ستتم مخاطبة مديرية الصحة، لحصر احتياجات الوحدة من أطباء ومعدات ورفع كفاءتها، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.والتقت الدكتورة منال عوض بأهالى القرية، للتعرف على مشكلاتهم ومطالبهم، حيث أكدت حرص المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين بكل المناطق بالتعاون مع الأجهزة المعنية.