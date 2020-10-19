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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

واشنطن: الميليشيات المدعومة من إيران تقود العراق إلى العنف الطائفي

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:11 م
وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
منار أحمد
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أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، جريمة قضاء بلد في العراق التي ارتكبتها ميليشيات مدعومة من إيران، بحسب بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتيجاس.

وفي بيان أن "جريمة قضاء بلد وقعت بعد حرق ميليشيات مؤيدة لإيران مقرًّا حزبيًّا ببغداد".

وطالبت الخارجية الأمريكية من بغداد فرض سيطرتها على الميليشيات المدعومة من إيران.

وشددت على أن "الميليشيات المدعومة من إيران تقود العراق إلى العنف الطائفي".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية دانت أمس الأحد "بشدة الهجوم على مقر الديمقراطي الكردستاني في بغداد".

ونشرت أورتيجاس بيانًا على "تويتر" جاء فيه: "الأنشطة الخبيثة للميليشيات المدعومة من إيران تهدد أمن العراق".

ودعت الخارجية الأحزاب العراقية للتعامل بمسئولية خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العراق بجائحة، وبأزمة اقتصادية وبتهديد مستمر من قبل تنظيم "داعش".

وعقب المجزرة التي روعت العراق وذهب ضحيتها 8 تم تصفيتهم برصاص في الرأس والصدر، قال اللواء يحيى رسول الناطق باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "لن نتوانى عن القيام بعمل عسكري لمسك متسببي جريمة بلد".

وعقد رئيس الوزراء العراقي، الأحد، اجتماعًا بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين، أشار فيه إلى أنه لا مكان لعودة الإرهاب "تحت أي صورة أو مسمى".

وعقب المجزرة التي روعت العراق وذهب ضحيتها 8 تم تصفيتهم برصاص في الرأس والصدر، قال اللواء يحيى رسول الناطق باسم رئيس الوزراء الكاظمي "لن نتوانى عن القيام بعمل عسكري لمسك متسببي جريمة بلد".

ونشر الكاظمي تغريدة أعلن فيها عن اعتقال بعض مرتكبي جريمة قضاء بلد، وأيضًا اعتقال بعض مرتكبي جريمة حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردي.

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