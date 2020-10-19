محافظ دمياط تتابع سير العملية التعليمية وتطبيق تدابير الوقاية

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، باستكمال متابعتها الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس بعد انطلاق العام الدراسى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فى ظل تلك الظروف الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بتفقد مدرستى الإمام محمد عبده الابتدائية المشتركة ومحمد عبده الإعدادية بنين، حيث حرصت على التواصل مع المعلمين للاطمئنان على انتظام سير اليوم الدراسي ونسب الحضور والغياب للطلاب.قامت "عوض" بتفقد غرفة التأمين الصحي للاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية الأولية وأجهزة الكاشف الحرارى، وتخصيص غرفة لعزل أي حالة مشتبه فى إصابتها وفقًا لمحاور خطة الاكتشاف المبكر.وأكدت محافظ دمياط على عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة على المدارس، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى ووجود مسافات آمنة بين الطلاب، والتأكيد عليهم بارتداء الكمامة الواقية والمداومة على غسل الأيدى، موجهة أيضًا بالالتزام التام بكل التدابير الوقائية، والتى أعلنتها وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفنى والصحة والسكان.